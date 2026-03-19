    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda ictimai nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 5 %-dən çox artıb

    Azərbaycanda ictimai nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 5 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 20 ədəd ictimai sərnişin nəqliyyat vasitələri istehsal edilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 5,3 % çoxdur. Nəticədə bu ilin martın 1-nə 13 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    Bu ilin ilk iki ayında Azərbaycanda 70,8 milyon manatlıq maşın və avadanlıqların, avtomobil, qoşqu və yarımqoşqular istehsal edilib. Məlumata görə, əvvəlki ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə maşın və avadanlıqların istehsalı 20 % azalıb, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 2,7 dəfə artıb.

    Bundan başqa, yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 716 ədəd minik avtomobili istehsal olunub ki, bu da ötən ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 249 ədəd və ya 53,3 % çoxdur. Nəticədə bu ilin martın 1-nə 215 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 79 ədəd traktor istehsal edilib. Bu, 2025-ci ilin ilk iki ayı ilə müqayisədə 1,3 % azdır. Bu ilin martın 1-nə 6 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    Həmçinin, bu ilin yanvar-fevral aylarında ölkədə 134 ədəd yük avtomobili istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 11,2 dəfə çoxdur. Bu ilin martın 1-nə 19 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    İctimai nəqliyyat Dövlət Statistika Komitəsi Avtomobil istehsalı
    В Азербайджане за январь-февраль произведено 20 единиц общественного транспорта

    Son xəbərlər

    13:26

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilib

    Digər
    13:21

    Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaq

    Digər ölkələr
    13:21

    "Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİB

    Energetika
    13:20

    Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olub

    Biznes
    13:18

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:16

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıb

    İKT
    13:12
    Foto

    Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

    Daxili siyasət
    13:07

    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti