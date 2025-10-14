В Азербайджане выпущена почтовая марка к 145-летию создания АЖД

"Азермарка" выпустило почтовую марку по случаю 145-летия создания железных дорог в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги".

На марке изображен грузовой поезд. Основная идея почтовой марки - подчеркнуть вклад грузоперевозок в экономическое развитие страны и региона, а также в транспортировку транзитных грузов по международным коридорам.

Марка выпущена тиражом 4 тыс. экземпляров.