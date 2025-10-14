Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане выпущена почтовая марка к 145-летию создания АЖД

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 11:19
    "Азермарка" выпустило почтовую марку по случаю 145-летия создания железных дорог в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги".

    На марке изображен грузовой поезд. Основная идея почтовой марки - подчеркнуть вклад грузоперевозок в экономическое развитие страны и региона, а также в транспортировку транзитных грузов по международным коридорам.

    Марка выпущена тиражом 4 тыс. экземпляров.

    Azərbaycanda dəmir yollarının yaranmasının 145 illiyi münasibətilə poçt markası buraxılıb
    Azermarka issues stamp marking 145 years of Azerbaijani railways

