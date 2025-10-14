В Азербайджане выпущена почтовая марка к 145-летию создания АЖД
Инфраструктура
- 14 октября, 2025
- 11:19
"Азермарка" выпустило почтовую марку по случаю 145-летия создания железных дорог в Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги".
На марке изображен грузовой поезд. Основная идея почтовой марки - подчеркнуть вклад грузоперевозок в экономическое развитие страны и региона, а также в транспортировку транзитных грузов по международным коридорам.
Марка выпущена тиражом 4 тыс. экземпляров.
Последние новости
12:07
В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человекСоциальная защита
12:05
Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовкиСоциальная защита
12:02
В Баку бригада скорой помощи приняла роды на домуЗдоровье
12:02
Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаютсяНаука и образование
11:57
Румыния впервые экспортирует ядерное топливоДругие страны
11:49
Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной властиВнешняя политика
11:43
Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в ЕреванеВ регионе
11:39
Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетикиЭнергетика
11:36