    Azərbaycanda dəmir yollarının yaranmasının 145 illiyi münasibətilə poçt markası buraxılıb

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Azərbaycanda dəmir yollarının yaranmasının 145 illiyi münasibətilə poçt markası buraxılıb

    "Azərmarka" MMC Azərbaycanda dəmir yollarının yaranmasının 145 illiyi münasibətilə poçt markası buraxıb.

    "Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.

    Markanın üzərində yük qatarı təsvir edilib. Poçt markasının əsas ideyası "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın fəaliyyət istiqamətlərindən olan yükdaşımanın ölkə və regionun iqtisadi inkişafına, beynəlxalq dəhlizlər üzrə tranzit yüklərin nəqlinə töhfəsini vurğulamaqdır.

    Marka 4 min tirajla çap olunub.

    “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC poçt markası
    В Азербайджане выпущена почтовая марка к 145-летию создания АЖД
    Azermarka issues stamp marking 145 years of Azerbaijani railways

