В Азербайджане вдвое выросло число арендованных с правом выкупа квартир

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана реализовал 867 квартир с правом выкупа.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана реализовал 867 квартир с правом выкупа.

Как передает Report со ссылкой на фонд, это в 2 раза больше, чем в прошлом году.

В целом, на сегодняшний день гражданам передано 1 280 квартир.

Средний возраст лиц, пользующихся механизмом аренды жилья - 35 лет, при этом более 70% составили молодые люди и молодые семьи.

В настоящее время Фонд предлагает 1 -, 2 -, 3- и 4-комнатные квартиры по 7 различным адресам в Баку, Сумгайыте и Абшероне. В рамках механизма ежемесячные платежи рассчитываются на весьма льготных условиях. Процесс завершается в кратчайшие сроки - в течение 3 рабочих дней, после чего квартира передается гражданину.