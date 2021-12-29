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В Азербайджане вдвое выросло число арендованных с правом выкупа квартир

В Азербайджане вдвое выросло число арендованных с правом выкупа квартир Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана реализовал 867 квартир с правом выкупа.
Инфраструктура
29 декабря 2021 г. 16:32
В Азербайджане вдвое выросло число арендованных с правом выкупа квартир

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана реализовал 867 квартир с правом выкупа.

Как передает Report со ссылкой на фонд, это в 2 раза больше, чем в прошлом году.

В целом, на сегодняшний день гражданам передано 1 280 квартир.

Средний возраст лиц, пользующихся механизмом аренды жилья - 35 лет, при этом более 70% составили молодые люди и молодые семьи.

В настоящее время Фонд предлагает 1 -, 2 -, 3- и 4-комнатные квартиры по 7 различным адресам в Баку, Сумгайыте и Абшероне. В рамках механизма ежемесячные платежи рассчитываются на весьма льготных условиях. Процесс завершается в кратчайшие сроки - в течение 3 рабочих дней, после чего квартира передается гражданину.

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