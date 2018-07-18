В Азербайджане реконструировано около 500 км дорог в первом полугодии

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии в Азербайджане построено и реконструировано 463,8 километра автодорог, проспектов и улиц, отремонтировано 7 аварийных мостов на автодорогах общего пользования.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана, об этом сказал председатель правления Салех Мамедов.

По его словам, в целом за 6 месяцев 2018 года завершены строительные и реконструкционные работы по 23 проектам в 17 районах страны.