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    В Азербайджане реконструировано около 500 км дорог в первом полугодии

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии в Азербайджане построено и реконструировано 463,8 километра автодорог, проспектов и улиц, отремонтировано 7 аварийных мостов на автодорогах общего пользования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана, об этом сказал председатель правления Салех Мамедов.

    По его словам, в целом за 6 месяцев 2018 года завершены строительные и реконструкционные работы по 23 проектам в 17 районах страны. 

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