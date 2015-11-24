​В Азербайджане на повестке вновь встал вопрос регистрации прав собственности на частные дома

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ После завершения кадастровых работ в городах и районах Азербайджана с соответствующими структурами будет обсуждаться вопрос регистрация прав собственности на частные дома. Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рафиг Джалилов: "Мы примем решение о регистрации прав собственности на постройки там, где это допустимо".

Представитель комитета отметил, что выписки на квартиры (купчая) журналистов начнут выдаваться со следующей недели: "Со следующей недели мы планируем начать работы по регистрации. Я считаю, что в рамках кампании массовых выписок будут зарегистрированы права собственности на квартиры журналистов".