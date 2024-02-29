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В Азербайджане на конкурс выставят некоторые регулярные автобусные маршруты

В Азербайджане на конкурс выставят некоторые регулярные автобусные маршруты Регулярные автобусные маршруты из Баку в города Билясувар, Гёйчай, Огуз, Гянджа, Агджабеди, Кюрдамир, Газах, Имишли, Ширван, а также Сальян-Гянджа, Сумгайыт-Агджабеди, пригородные маршруты столицы №126, 508 и 596 и междугородние №501 и 504 выставляются на
Инфраструктура
29 февраля 2024 г. 20:09
В Азербайджане на конкурс выставят некоторые регулярные автобусные маршруты

Регулярные автобусные маршруты из Баку в города Билясувар, Гёйчай, Огуз, Гянджа, Агджабеди, Кюрдамир, Газах, Имишли, Ширван, а также Сальян-Гянджа, Сумгайыт-Агджабеди, пригородные маршруты столицы №126, 508 и 596 и междугородние №501 и 504 выставляются на конкурс.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственном Министерству цифрового развития и транспорта.

Документы будут приниматься до 17:00 29 марта в AYNA. Агентство просит участников при подаче документов учитывать праздничные дни в марте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir sıra müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

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