В Азербайджане на аукцион выставляются три вертолета

1 марта этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на аукцион три принадлежащих государству вертолета.

1 марта этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на аукцион три принадлежащих государству вертолета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Это вертолет Airbus EC-135P2 2009 года производства, и два вертолета Airbus EC-155B1 2005 года производства. Начальная стартовая цена каждого воздушного судна составляет 2 млн манатов.

Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены продажи, то есть 200 тыс. манатов.