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В Азербайджане на аукцион выставляются три вертолета

В Азербайджане на аукцион выставляются три вертолета 1 марта этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на аукцион три принадлежащих государству вертолета.
Инфраструктура
27 января 2022 г. 16:20
В Азербайджане на аукцион выставляются три вертолета

1 марта этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на аукцион три принадлежащих государству вертолета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Это вертолет Airbus EC-135P2 2009 года производства, и два вертолета Airbus EC-155B1 2005 года производства. Начальная стартовая цена каждого воздушного судна составляет 2 млн манатов.

Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены продажи, то есть 200 тыс. манатов.

Со списком выставленных на аукцион вертолетов и фотографиями подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlətə məxsus 3 helikopter hərraca çıxarılır

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