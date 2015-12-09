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    ​В Азербайджане к пассажирским поездам могут быть присоединены дополнительные вагоны в новогодние дни

    В зависимости от плотности пассажиров в целом может быть присоединено около 320 дополнительных вагонов

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с учетом роста пассажиропотока в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом 31 декабря - 1 января рассмотрит вопрос присоединения дополнительных вагонов к поездам, курсирующим по внутренним направлениям. 

    Об этом сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО Надир Азмамедов.

    По его словам, в зависимости от плотности пассажиров в целом может быть присоединено около 320 дополнительных вагонов.

    "Билеты на пассажирские вагоны должны приобретаться за 10 дней до дня отбытия поезда. Продажа билетов на дополнительные вагоны будет проводиться в день их присоединения”, - отметил представитель ЗАО. 

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