​В Азербайджане к пассажирским поездам могут быть присоединены дополнительные вагоны в новогодние дни

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с учетом роста пассажиропотока в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом 31 декабря - 1 января рассмотрит вопрос присоединения дополнительных вагонов к поездам, курсирующим по внутренним направлениям.

Об этом сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО Надир Азмамедов.

По его словам, в зависимости от плотности пассажиров в целом может быть присоединено около 320 дополнительных вагонов.

"Билеты на пассажирские вагоны должны приобретаться за 10 дней до дня отбытия поезда. Продажа билетов на дополнительные вагоны будет проводиться в день их присоединения”, - отметил представитель ЗАО.