    В Азербайджане доходы транспортного сектора выросли почти на 5%

    Инфраструктура
    • 23 января, 2026
    • 12:05
    В Азербайджане доходы транспортного сектора выросли почти на 5%

    В 2025 году доходы транспортного сектора Азербайджана составили 14 млрд 894,6 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

    По его словам, это на 4,6% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.

    Рашад Набиев транспортный сектор доходы
