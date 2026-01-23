В Азербайджане доходы транспортного сектора выросли почти на 5%
Инфраструктура
- 23 января, 2026
- 12:05
В 2025 году доходы транспортного сектора Азербайджана составили 14 млрд 894,6 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.
По его словам, это на 4,6% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.
Последние новости
12:57
Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНАПроисшествия
12:53
Завтра в Азербайджане не ожидается осадковЭкология
12:51
В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствийАПК
12:50
Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписаниюВ регионе
12:42
Риттер: Миссия ЕС уйдет с армянской границы после подписания мира между Баку и ЕреваномВнешняя политика
12:40
4SIM и SOCAR организовали совместную сессию на Давосском форумеЭнергетика
12:38
Надзор орган Армении: Проблем с качеством бензина из Азербайджана не зафиксированоВ регионе
12:35
Фото
В Баку представили книгу об армянской диаспоре на Ближнем ВостокеВнутренняя политика
12:26