В Азербайджане доходы транспортного сектора выросли почти на 5%

В 2025 году доходы транспортного сектора Азербайджана составили 14 млрд 894,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

По его словам, это на 4,6% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.