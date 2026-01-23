Azərbaycanda nəqliyyat gəlirləri 5 %-ə yaxın artıb
İnfrastruktur
- 23 yanvar, 2026
- 11:44
Ötən il Azərbaycanın nəqliyyat sektoru üzrə gəlirləri 14 milyard 894,6 milyon manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə real ifadədə 4,6 % artım deməkdir.
