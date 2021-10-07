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В Азербайджане арендовано 1050 квартир с правом выкупа

В Азербайджане арендовано 1050 квартир с правом выкупа До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 35 810 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 926,698 млн манатов.
Инфраструктура
7 октября 2021 г. 10:34
В Азербайджане арендовано 1050 квартир с правом выкупа

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 35 810 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 926,698 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в информации фонда.

На сегодняшний день предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на сумму 233,878 млн манатов, 1 050 квартир были сданы в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə kirayəyə verilən mənzillərin sayı 1 050-yə çatıb

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