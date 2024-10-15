Румыния и Казахстан работают над развитием Среднего коридора

Румыния является важным партнером Казахстана в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Румыния является важным партнером Казахстана в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

“В Астане сегодня состоялась конференция "Порт Констанца – Европейский Хаб Среднего коридора". Мероприятие организовано при поддержке Посольства Румынии в Казахстане. В конференции приняли участие представители руководящего состава министерства транспорта РК, а также бизнеса в области транспорта и логистики”, - говорится в информации.

В ней отмечается, что участники конференции ознакомились с возможностями румынского порта Констанца, обсудили варианты сотрудничества и стратегии развития.

“Румыния является важным партнером Казахстана в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Стороны активно работают для трансформации ТМТМ в современный, мультимодальный и эффективный маршрут с кратчайшим сроком доставки”, - говорится в информации.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2024 года объем грузоперевовок увеличился на 69 % и составил 3,4 млн. тонн. Также более чем в 20 раз выросли транзитные контейнерные перевозки из Китая в Европу и обратно (24 тыс. ДФЭ).

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.