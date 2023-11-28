В Ашхабаде состоялось заседание азербайджано-туркменской межправкомиссии

В Ашхабаде состоялось 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Туркменистана.
Как передает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".
"Обменялись мнениями об инициативах, отвечающих экономическим интересам наших стран, а также о перспективах сотрудничества в сферах промышленности, торговли, развития малого и среднего бизнеса, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и пр.", - отметил министр.
Напомним, что делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с официальным визитом в Туркменистане.