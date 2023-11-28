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В Ашхабаде состоялось заседание азербайджано-туркменской межправкомиссии

В Ашхабаде состоялось заседание азербайджано-туркменской межправкомиссии В Ашхабаде состоялось 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Туркменистана.
Инфраструктура
28 ноября 2023 г. 14:21
В Ашхабаде состоялось заседание азербайджано-туркменской межправкомиссии

В Ашхабаде состоялось 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Туркменистана.

Как передает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Обменялись мнениями об инициативах, отвечающих экономическим интересам наших стран, а также о перспективах сотрудничества в сферах промышленности, торговли, развития малого и среднего бизнеса, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и пр.", - отметил министр.

Напомним, что делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с официальным визитом в Туркменистане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkmənistan arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq genişləndiriləcək

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