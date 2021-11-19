Узбекистан и Туркменистан намерены улучшить грузоперевозки из Китая в Европу

Узбекистан и Туркменистан намерены создать благоприятные условия для грузоперевозок по маршруту "Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа" через международный морской порт "Туркменбаши".

Узбекистан и Туркменистан намерены создать благоприятные условия для грузоперевозок по маршруту "Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа" через международный морской порт "Туркменбаши".

Об этом передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Данный вопрос обсуждался на встрече узбекско-туркменской рабочей группы по вопросам транспорта в форме видеоконференцсвязи с участием заместителя министра транспорта Узбекистана Абдусамата Муминова и председателя Агентства "Туркмендемиреллары" Азата Атамурадова.

Минтранс Узбекистана сообщило, что в ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики, в частности активизация работы по Ашхабадскому соглашению со всеми участниками международного транзитно-транспортного коридора "Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман".

Кроме этого, был рассмотрен вопрос о возобновлении работы приграничных пунктов пропуска, закрытых в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, договоренности развивать международный мультимодальный маршрут "Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Европа" были согласованы в декабре 2019 года в Ташкенте.