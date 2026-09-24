Узбекистан и Азербайджан определили источники финансирования флота на Каспии

В проекте по созданию узбекско-азербайджанского флота примут участие АО "Ўзтемирйўлкарго", Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON) и Узбекско-Азербайджанская инвестиционная компания.

Об этом в интервью Report сообщил генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев, который на момент подготовки интервью также занимал должность заместителя министра транспорта Узбекистана.

Эти структуры также выступят источниками финансирования проекта.

По его словам, доля АО "Ўзтемирйўлкарго" в проекте составит 25,5%, AZCON - 25,5%, Узбекско-Азербайджанской инвестиционной компании - 49%.

"По предложению азербайджанской стороны АО "Ўзтемирйўлкарго" совместно с AZCON разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта по созданию флота Узбекистана на Каспийском море с привлечением международной консалтинговой компании BCG. По итогам переговоров, состоявшихся в апреле текущего года в Азербайджане, также были определены источники финансирования проекта.

В настоящее время подготовлен первый вариант ТЭО. Параллельно проводится всесторонняя проработка возможности приобретения судов на вторичном рынке. В частности, рассматривается возможность приобретения одного из двух судов типа Ro-Ro, предназначенных для перевозки грузовых автотранспортных средств и принадлежащих основателю грузинского холдинга GIG Holding Давиду Бежуашвили", - сказал Ж. Чориев.

Одно из судов находится в акватории Черного моря, в портовой зоне Стамбула, второе -в акватории Азовского моря и ожидает прохождения по Волго-Донскому судоходному каналу.

"Планируется организовать встречу в Стамбуле для осмотра судна и обсуждения перспектив реализации проекта по созданию флота Узбекистана на Каспийском море", - добавил он.

По его словам, согласно проведенным исследованиям, в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе по заказу азербайджанской компании ASCO строятся три судна: танкер, сухогруз и грузопассажирское судно типа Ro-Pax. Завершение строительства танкера и судна Ro-Pax планируется до конца текущего года.

"Ранее интерес к закупке морских судов проявляли узбекская компания Akfa Group и турецкая Çalık Holding при участии турецкой компании Al Koç Group. Согласно технико-экономическому обоснованию, стоимость нового судна составляет 50–55 млн долларов США, а срок его строительства может достигать трех лет. С учетом высокой стоимости строительства и продолжительного периода окупаемости интерес Akfa Group и Çalık Holding к проекту в настоящее время утратил силу", - заявил он.

Как подчеркнул Ж. Чориев, с учетом договоренностей прикаспийских государств суда других стран могут быть зарегистрированы в одной из прикаспийских стран и ходить под ее флагом. В этой связи с азербайджанской стороной достигнута договоренность о реализации проекта по приобретению судов через создание узбекско-азербайджанского совместного предприятия, сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.