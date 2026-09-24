Özbəkistanla Azərbaycan Xəzərdə donanmanın maliyyələşdirilməsi mənbələrini müəyyən edib
- 24 sentyabr, 2026
- 17:22
Özbəkistan-Azərbaycan donanmasının yaradılması layihəsində "Öztemiryulkargo" SC, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi (AZCON) və Özbəkistan-Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində TRACECA Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyinin Baş katibi, müsahibənin hazırlandığı dövrdə həm də Özbəkistanın nəqliyyat nazirinin müavini vəzifəsini tutan Jasurbek Çoriyev bildirib.
Bu qurumlar həmçinin layihənin maliyyələşdirmə mənbələri kimi çıxış edəcəklər.
Onun sözlərinə görə, layihədə "Öztemiryulkargo" SC - 25,5 %, AZCON Holding - 25,5 %, Özbəkistan-Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti – 49 % paya malikdirlər:
"Azərbaycan tərəfinin təklifi ilə "Öztemiryulkargo" SC Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi (AZCON) ilə birgə Xəzər dənizində Özbəkistan donanmasının yaradılması layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırmasını hazırlayır. Bu prosesə beynəlxalq konsaltinq şirkəti olan BCG də cəlb edilib. Azərbaycanda aparılmış danışıqların yekunlarına əsasən, layihənin maliyyələşdirmə mənbələri də artıq müəyyən edilib. Hazırda texniki-iqtisadi əsaslandırmanın ilk variantı hazırlanıb. Paralel olaraq təkrar bazarda gəmilərin satın alınması imkanı hərtərəfli araşdırılır. Xüsusilə Gürcüstanın "GIG Holding"inin təsisçisi David Bejuaşviliyə məxsus olan və yük avtonəqliyyat vasitələrinin daşınması üçün nəzərdə tutulan iki "Ro-Ro" tipli gəmidən birinin alınması imkanı nəzərdən keçirilir".
O vurğulayıb ki, gəmilərdən biri Qara dəniz hövzəsində, İstanbulun liman zonasındadır: "Azov dənizi sularında olan ikinci gəmi isə Volqa-Don gəmiçilik kanalından keçidi gözləyir. Gəmiyə baxış keçirmək və Xəzər dənizində Özbəkistan donanmasının yaradılması üzrə layihənin reallaşdırılması perspektivlərini müzakirə etmək üçün İstanbulda görüşün təşkili planlaşdırılır".
J.Çoriyevin sözlərinə görə, aparılan araşdırmalara əsasən, hazırda Bakı Gəmiqayırma Zavodunda Azərbaycanın ASCO şirkətinin sifarişi ilə üç gəmi inşa edilir: "Tanker, quru yük gəmisi və "Ro-Pax" tipli yük-sərnişin gəmisi. Tanker və "Ro-Pax" gəmisinin inşasının cari ilin sonunadək başa çatdırılması planlaşdırılır.
Daha əvvəl Özbəkistanın "Akfa Group" şirkəti və Türkiyənin "Çalik Holding"i "Al Koç Group" şirkətinin (Türkiyə) iştirakı ilə dəniz gəmilərinin satın alınmasına maraq göstərmişdi. Texniki-iqtisadi əsaslandırmaya əsasən, yeni gəminin dəyəri 50-55 milyon ABŞ dolları təşkil edir, tikinti müddəti isə üç ilə çata bilər. Tikintinin dəyərini və uzunmüddətli özünüödəmə dövrünü nəzərə alaraq, "Akfa Group" və "Çalik Holding" şirkətlərinin layihəyə olan marağı hazırda öz aktuallığını itirib".
O qeyd edib ki, bununla yanaşı, digər ölkələrin gəmilərinin Xəzəryanı ölkələrdən birində qeydiyyata alına və onun bayrağı altında üzə biləcəyini nəzərdə tutan Xəzəryanı dövlətlərin razılaşmalarını nəzərə alaraq, Azərbaycan tərəfi ilə Özbəkistan-Azərbaycan birgə müəssisəsinin yaradılması yolu ilə gəmilərin alınması layihəsinin həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib.
Qeyd edək ki, müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.