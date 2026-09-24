Жасурбек Чориев: Между Узбекистаном и Азербайджаном может быть введен безразрешительный режим автоперевозок - ИНТЕРВЬЮ

Развитие Среднего коридора и повышение его пропускной способности открывают новые возможности для расширения транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Южного Кавказа. В этом процессе особое значение приобретает взаимодействие Узбекистана и Азербайджана, расположенных на ключевых участках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В последние годы между двумя странами заметно расширяется сотрудничество в сфере железнодорожных, автомобильных и морских перевозок, развивается регулярное авиасообщение, внедряются цифровые инструменты и прорабатываются новые совместные проекты. Одним из направлений этой работы становится создание совместного флота на Каспийском море, который должен обеспечить дополнительную инфраструктурную основу для растущего грузопотока.

Важную роль в координации этих процессов играет Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, в рамках которого страны-участницы работают над устранением инфраструктурных и административных барьеров, цифровизацией перевозок и повышением эффективности Среднего коридора.

О том, какие изменения происходят в транспортных потоках между Узбекистаном и Азербайджаном, какие меры предпринимаются для повышения эффективности Среднего коридора, на какой стадии находится проект создания узбекско-азербайджанского флота на Каспии и как цифровизация меняет организацию перевозок в эксклюзивном интервью Report рассказал генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев, который на момент подготовки занимал также должность заместителя министра транспорта Узбекистана.

Представляем интервью читателям.

- Средний коридор сегодня становится одним из ключевых направлений развития транспортных связей между Центральной Азией и Европой. Какие основные барьеры пока препятствуют повышению его эффективности? В частности, с какими регуляторными и ценовыми проблемами сталкиваются перевозчики на азербайджанском участке маршрута? Возможен ли в перспективе переход к единому сквозному тарифу?

- Прежде всего следует отметить, что вопросы формирования конкретных тарифов, портовых сборов и других коммерческих условий относятся к компетенции соответствующих государств, транспортных администраций и операторов. Мандат Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА заключается в содействии координации, повышении прозрачности и предсказуемости перевозок на всем протяжении коридора.

На азербайджанском участке достигнут существенный прогресс в сокращении административных барьеров. Азербайджан активно участвует в переходе к электронному обмену транспортными данными, в том числе в рамках проекта E-Permit и внедрения электронной накладной e-CMR. Как отмечается в проекте новой Стратегии ТРАСЕКА, эти инструменты способствуют сокращению сроков административной обработки и ускорению прохождения грузов.

Вместе с тем сохраняются системные вызовы, которые связаны не с одной конкретной страной, а с функционированием мультимодальной цепочки в целом. К ним относятся периодические скопления грузового автотранспорта в районе Каспийского моря из-за неблагоприятных погодных условий, ускоряющееся обмеление Каспия, различия в пропускной способности портовых и перевалочных терминалов, необходимость более тесной синхронизации работы морских, железнодорожных и автомобильных операторов, различия в правовых процедурах и требованиях, а также недостаточная предсказуемость сроков и стоимости перевозок на отдельных участках маршрута.

Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА ведет практическую работу по устранению этих барьеров. В частности, налаживается прямое взаимодействие между портовыми администрациями, вырабатываются общие подходы к цифровизации и правовому регулированию, а также проводится работа по гармонизации процедур.

Одним из примеров является пилотный проект применения электронной накладной e-CIM/SMGS вместо бумажного эквивалента с участием железных дорог Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции, Украины и Молдовы. В рамках проекта проведено тестирование электронного обмена данными, обеспечена интеграция национальных информационных систем между Азербайджаном и Грузией, а также между Грузией и Турцией. Кроме того, Постоянный секретариат подготовил проект многостороннего соглашения, призванного обеспечить правовую основу для применения электронной накладной CIM/SMGS.

Параллельно Постоянный секретариат координирует работу Рабочей группы по цифровизации, в состав которой входят соответствующие подгруппы в странах ТРАСЕКА. Также прорабатывается проект общего соглашения о цифровизации перевозок по коридору ТРАСЕКА.

Что касается единого сквозного тарифа, Постоянный секретариат не может устанавливать тарифы директивно. Вместе с тем созданная странами платформа ТРАСЕКА может способствовать формированию более выгодных и предсказуемых условий для согласования тарифов между заинтересованными операторами и администрациями.

В проекте новой Стратегии ТРАСЕКА на 2027-2036 годы предусмотрены практические инструменты для этой работы, в том числе система мониторинга показателей эффективности коридора и матрица узких мест и пропускной способности его отдельных сегментов.

Именно наличие объективных данных о времени доставки, стоимости перевозки, задержках и перегруженных участках позволит МПК ТРАСЕКА предлагать логистическим операторам практические решения для повышения прозрачности тарифообразования и согласования условий сквозных мультимодальных перевозок.

- После COP29 в Баку дополнительную актуальность приобрели вопросы экологизации транспорта и сокращения углеродного следа. Как в рамках ТРАСЕКА продвигается концепция "зеленого коридора" и какую роль в этом процессе играет Азербайджан?

-Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА в рамках своего мандата координирует взаимодействие сторон по широкому комплексу вопросов развития международного транспортного коридора - от устранения инфраструктурных и процедурных барьеров до цифровизации, повышения устойчивости перевозок и внедрения экологически чистых технологий.

Экологическая составляющая занимает отдельное место в проекте Стратегии МПК ТРАСЕКА на 2027-2036 годы, который в настоящее время согласуется сторонами, включая Азербайджан. Документ предусматривает формирование комплексной базы для развития "зеленого" и устойчивого транспорта на уровне всего коридора с учетом национальной политики и компетенций государств.

В частности, в рамках новой Стратегии предусматривается механизм добровольного присоединения к концепции "зеленого коридора" ТРАСЕКА. Она предполагает гармонизированный набор показателей устойчивого развития для мультимодальных перевозок, портов, логистических центров, пунктов пропуска и других ключевых инфраструктурных узлов.

Среди таких показателей рассматриваются интенсивность выбросов, энергоэффективность транспортных и логистических операций, использование альтернативных видов топлива, а также уровень цифровизации, включая безбумажные перевозки и интеллектуальное управление движением.

Практическим механизмом реализации этой концепции станет схема сертификации "зеленых" портов и "зеленых" логистических узлов. Она будет применяться на добровольной и стимулирующей основе и позволит оценивать экологическую результативность морских и внутренних портов, сухих портов, логистических центров и интермодальных терминалов. Постоянный секретариат будет координировать выбор и применение методологии сертификации, проведение пилотной сертификации и ведение публичного реестра сертифицированных объектов.

Важной основой устойчивого развития коридора уже сегодня является цифровизация перевозочного процесса. В частности, при содействии Постоянного секретариата реализуется пилотный проект e-CIM/SMGS с участием железных дорог Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции, Украины и Молдовы.

Азербайджан в этом проекте выступает одной из наиболее активных сторон, обеспечивая эффективное взаимодействие и обмен опытом с другими участниками. Проводится постепенная интеграция национальных информационных систем и обеспечивается применение интероперабельных стандартов ООН для цифровизации транспортных коридоров.

Таким образом, участие Азербайджана в согласовании новой Стратегии и реализации цифровых проектов создает условия для его дальнейшего активного вовлечения в формирование и практическую реализацию концепции "зеленого коридора" ТРАСЕКА.

- Если говорить уже о практических результатах сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, какие показатели удалось обеспечить в сфере транспортных перевозок и какие задачи поставлены на ближайший период?

- Нам удалось довести объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан до 1,5 млн тонн. За семь месяцев текущего года обеспечен транзит 760 тыс. тонн, что на 8,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Мы продолжаем совместную работу для безусловного достижения годового целевого показателя.

Позитивная динамика наблюдается и по другим направлениям. Объем двусторонних грузоперевозок вырос в два раза и достиг 160 тыс. тонн, в то время как за весь 2025 год этот показатель достиг 154,4 тыс. тонн (рост на 28%).

Перевалка узбекских грузов непосредственно через Алятский международный морской порт составила 600 тыс. тонн.

Для инфраструктурной поддержки растущего грузопотока совместно с компанией BCG завершена разработка технико-экономического обоснования проекта по приобретению морских судов. Определены ключевые технико-финансовые параметры закупки и механизмы эксплуатации флота на Каспийском море.

Следующим практическим шагом стало начало процедуры регистрации совместного предприятия с участием профильных компаний двух стран.

Кроме того, благодаря увеличению количества обмениваемых бланков разрешений и переходу на электронную систему E-Permit объем международных автомобильных перевозок вырос в 1,5 раза и достиг 72 тыс. тонн.

Учитывая стратегическое значение строящейся железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и ожидаемый рост транзитных грузопотоков в направлении Среднего коридора, перед нами поставлена задача заранее сформировать необходимую транспортно-логистическую инфраструктуру.

В тесном взаимодействии с азербайджанскими партнерами принимаются практические меры по увеличению пропускной способности инфраструктуры, расширению терминальных мощностей и созданию благоприятных условий для организации грузоперевозок.

Реализация этих мер позволит обеспечить полноценную интеграцию нового маршрута в Средний коридор и максимально эффективно задействовать его транзитный потенциал.

- Как изменилась структура грузопотоков в 2026 году? Какие показатели зафиксированы по экспортным, импортным и транзитным перевозкам?

- За январь-июль 2026 года экспортные грузоперевозки составили 45 тыс. тонн, увеличившись на 50%. Импортные перевозки достигли 77,2 тыс. тонн, показав рост в 2,8 раза.

Транзит азербайджанских грузов через территорию Узбекистана составил 37,5 тыс. тонн, увеличившись на 27%.

Для сравнения, в 2025 году экспортные перевозки составляли 57,5 тыс. тонн, снизившись на 20%, импортные - 61 тыс. тонн, увеличившись на 82%, а транзит азербайджанских грузов через Узбекистан - 35,8 тыс. тонн, что в два раза больше показателя предыдущего периода.

- Как изменился объем узбекских грузов, проходящих через Алятский международный морской порт?

- В 2025 году транзит узбекских грузов через Алятский международный морской порт составил 1,2 млн тонн, увеличившись на 7%.

За январь-июль 2026 года через порт прошло около 600 тыс. тонн узбекских грузов. Это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Как изменилась железнодорожная составляющая грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном? Какие направления и виды грузов обеспечивают основной объем перевозок?

- В январе-июле 2026 года объем железнодорожных грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном составил 87,3 тыс. тонн, увеличившись в 2,6 раза.

Экспортные железнодорожные перевозки составили 6,3 тыс. тонн, увеличившись в 8 раз. Основными грузами были черные металлы и автомобили.

Импортные перевозки достигли 49,2 тыс. тонн, увеличившись в 4,8 раза. При этом основным грузом выступал сахар.

Транзитные железнодорожные перевозки составили 32 тыс. тонн, увеличившись на 40%. В их структуре основными грузами были жмыхи, нефтепродукты и сахар.

Из общего объема транзитных железнодорожных перевозок 30,9 тыс. тонн пришлось на перевозки с отправлением из Азербайджана. Этот показатель увеличился на 58%. Перевозки с назначением в Азербайджан составили около 1 тыс. тонн, снизившись на 58%. В основном речь идет о порожних вагонах.

- Как в 2026 году изменились автомобильные грузоперевозки между двумя странами? Как распределяется объем между экспортом, импортом и транзитом и какие грузы преобладают?

- В январе-июле 2026 года общий объем автомобильных грузоперевозок составил 72,2 тыс. тонн, увеличившись на 58%.

Из них экспортные перевозки составили 38,6 тыс. тонн, увеличившись на 33%, импортные - 28 тыс. тонн, увеличившись в 2,8 раза, а транзитные - 5,6 тыс. тонн, снизившись на 15%.

В экспортных автомобильных перевозках основными грузами являются сельскохозяйственная продукция, строительные и химические материалы. В импортных перевозках преобладают пищевые и сельскохозяйственные продукты, а также недрагоценные металлы.

- Какова ситуация с разрешениями на международные автомобильные перевозки между двумя странами? Какую квоту стороны согласовали на 2026 год и рассматривается ли переход к безразрешительной системе?

- На 2026 год стороны обменялись 10 500 электронными бланками разрешений. Из них 2 500 разрешений предназначены для двусторонних перевозок. При установленной квоте в 1 500 разрешений дополнительно обменялись еще 1 000 разрешениями.

Для транзитных перевозок предусмотрено 7 500 разрешений. При квоте в 3 500 разрешений дополнительно обменялись еще 4 000. Еще 500 разрешений предназначены для перевозок в/из третьих стран.

В настоящее время предлагается перейти на безразрешительную систему для двусторонних и транзитных автомобильных перевозок.

- Переход на электронные разрешения стал одним из важных элементов цифровизации автомобильных перевозок. Как сегодня работает E-Permit и какие следующие шаги планируются в этой сфере?

-19 февраля 2025 года состоялось заседание Смешанной комиссии по автомобильным перевозкам. Стороны договорились увеличить квоту обмениваемых бланков разрешений в 1,5 раза и обеспечить полный запуск системы E-Permit до конца сентября 2025 года. Эта задача была выполнена, и система запущена.

В настоящее время также изучается опыт внедрения электронной накладной e-CMR между Азербайджаном и Турцией. Его применение может стать следующим важным этапом цифровизации автомобильных перевозок.

- Параллельно с грузовыми перевозками развивается пассажирское авиасообщение. Как сегодня организованы регулярные рейсы между Узбекистаном и Азербайджаном?

- В соответствии с Соглашением от 27 мая 1996 года для эксплуатации договорных авиалиний определены национальные авиаперевозчики: от Узбекистана - Uzbekistan Airways и My Freighter (Centrum Air), от Азербайджана - Azerbaijan Airlines (AZAL) и Imair Airlines. При этом Imair Airlines с декабря 2009 года полностью прекратила деятельность.

В настоящее время регулярные полеты между Узбекистаном и Азербайджаном осуществляются 16 раз в неделю. На направлении Ташкент-Баку-Ташкент Uzbekistan Airways выполняет четыре рейса в неделю, My Freighter/Centrum Air - три рейса, AZAL - семь рейсов.

Кроме того, AZAL выполняет два рейса в неделю по маршруту Баку-Самарканд-Баку.

За январь-июль 2026 года между Узбекистаном и Азербайджаном выполнено 1 017 регулярных рейсов, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период перевезено 120,9 тыс. пассажиров - на 63% больше показателя годом ранее.

Национальные авиакомпании Узбекистана за январь-июль 2026 года выполнили 410 регулярных рейсов, что на 62% больше, чем годом ранее, и перевезли 55,1 тыс. пассажиров, увеличив показатель на 60%.

Азербайджанская авиакомпания выполнила 607 регулярных рейсов - на 58% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Пассажиропоток составил 65,8 тыс. человек, увеличившись на 65%.

Объем грузовых авиаперевозок между странами составил 206 тонн, увеличившись на 31%. Из этого объема 104 тонны, или около половины, перевезли национальные авиакомпании Узбекистана, увеличив показатель на 48%. Азербайджанская авиакомпания перевезла 102 тонны грузов - на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Рост грузопотоков требует развития каспийской транспортной инфраструктуры. На какой стадии находится проект создания совместного узбекско-азербайджанского флота? Какие типы судов рассматриваются и предполагается ли приобретение уже существующего флота?

- Согласно проведенным исследованиям, в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе по заказу азербайджанской компании ASCO строятся три судна: танкер, сухогруз и грузопассажирское судно типа Ro-Pax. Завершение строительства танкера и судна Ro-Pax планируется до конца текущего года.

Ранее интерес к закупке морских судов проявляли узбекская компания Akfa Group и турецкая Çalik Holding при участии турецкой компании Al Koç Group. Согласно технико-экономическому обоснованию, стоимость нового судна составляет 50-55 млн долларов США, а срок его строительства может достигать трех лет.

С учетом стоимости строительства и продолжительного периода окупаемости интерес Akfa Group и Çalik Holding к проекту в настоящее время утратил силу.

Вместе с тем с учетом договоренностей прикаспийских государств, согласно которым суда других стран могут быть зарегистрированы в одной из прикаспийских стран и ходить под ее флагом, с азербайджанской стороной достигнута договоренность о реализации проекта приобретения судов путем создания узбекско-азербайджанского совместного предприятия.

По предложению азербайджанской стороны АО "Ўзтемирйўлкарго" совместно с Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON) разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта по созданию флота Узбекистана на Каспийском море с привлечением международной консалтинговой компании BCG. Одновременно определены источники финансирования проекта.

По итогам переговоров, состоявшихся в апреле текущего года в Азербайджане, достигнута договоренность о следующем распределении долей в проекте: АО "Ўзтемирйўлкарго" - 25,5%, холдинг AZCON - 25,5%, Узбекско-Азербайджанская инвестиционная компания - 49%.

В настоящее время подготовлен первый вариант ТЭО. Параллельно проводится всесторонняя проработка возможности приобретения судов на вторичном рынке. В частности, рассматривается возможность приобретения одного из двух судов типа Ro-Ro, предназначенных для перевозки грузовых автотранспортных средств и принадлежащих основателю грузинского холдинга GIG Holding Давиду Бежуашвили.

Одно из судов находится в акватории Черного моря, в портовой зоне Стамбула, второе - в акватории Азовского моря и ожидает прохождения по Волго-Донскому судоходному каналу.

Планируется организовать встречу в Стамбуле для осмотра судна и обсуждения перспектив реализации проекта по созданию флота Узбекистана на Каспийском море.

- Помимо транспортной инфраструктуры, двустороннее сотрудничество получает новый импульс и за счет инвестиционных проектов. Какие инициативы были запущены в ходе недавнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан?

- В ходе визита 23-24 августа Президента Азербайджана в Узбекистан был запущен ряд крупных инвестиционных проектов.

Всего было запущено 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 389 млн долларов США. В их числе - строительство сети автозаправочных станций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На первом этапе планируется строительство пяти АЗС в Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Кроме того, началось строительство парка "Азербайджан" площадью 4 га на территории массива "Новый Ташкент".

Эти проекты демонстрируют, что сотрудничество между двумя странами выходит за рамки традиционной торговли и транспорта и постепенно приобретает более широкий инвестиционный характер.