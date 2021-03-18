Утвержден план развития Транскаспийского транспортного маршрута

Принято решение приступить к разработке стратегии развития маршрута до 2025 года

В 2020 году транзит через территорию Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) составил 8,1 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 9%.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу «Казахстан темир жолы» (КТЖ), в городе Стамбул (Турция) завершилось первое в текущем году выездное заседание рабочей группы «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

В ходе работы заседания участникам рабочей группы был представлен отчет по итогам деятельности Ассоциации в 2020 году, а также планы развития на 2021 год. В итоговых докладах, несмотря на непростые условия работы из-за пандемии COVID-19, в целом отмечено стабильное развитие маршрута, а также рост транзитных контейнерных перевозок.

«Тенденция роста транзита на маршруте в 2021 году сохраняется и за два прошедших месяца объем составил 2,6 тыс. ДФЭ, что в 2,4 раза больше показателя прошлого года», - отметила в своем выступлении заместитель генерального директора АО «KTZ Express» по продажам М. Ахмеджанова, слова которой приводятся в сообщении.

В целом, по итогам мероприятия, рабочей группой утверждены планы развития и объемы перевозок грузов по ТМТМ, а также согласованы тарифы на перевозки грузов на 2021 год. Кроме того, для полноценной реализации потенциала маршрута ТМТМ и улучшения производственных и экономических показателей участников, рабочей группой принято решение приступить к разработке стратегии развития маршрута до 2025 года.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда.