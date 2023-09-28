Управление государственного заповедника города Шуша наделено новыми полномочиями

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта рассмотрела порядок выдачи заключения на размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, в том числе автовокзалов (автостанций), остановочных пунктов, автомобильных стоянок, терминалов и

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта рассмотрела порядок выдачи заключения на размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, в том числе автовокзалов (автостанций), остановочных пунктов, автомобильных стоянок, терминалов и других сооружений, а также технико-ремонтных станций (участков), заправочных станций, осуществляющих техническое обслуживание автотранспортных средств.

Как сообщает Report, в связи с этим министр Рашад Набиев подписал новое решение.

Согласно постановлению, данное заключение на территории города Шуша будет давать Управление государственного заповедника города Шуша, а на других территориях - Азербайджанское агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.