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Управление государственного заповедника города Шуша наделено новыми полномочиями

Управление государственного заповедника города Шуша наделено новыми полномочиями Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта рассмотрела порядок выдачи заключения на размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, в том числе автовокзалов (автостанций), остановочных пунктов, автомобильных стоянок, терминалов и
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 17:31
Управление государственного заповедника города Шуша наделено новыми полномочиями

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта рассмотрела порядок выдачи заключения на размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, в том числе автовокзалов (автостанций), остановочных пунктов, автомобильных стоянок, терминалов и других сооружений, а также технико-ремонтных станций (участков), заправочных станций, осуществляющих техническое обслуживание автотранспортных средств.

Как сообщает Report, в связи с этим министр Рашад Набиев подписал новое решение.

Согласно постановлению, данное заключение на территории города Шуша будет давать Управление государственного заповедника города Шуша, а на других территориях - Азербайджанское агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

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