Lufthansa требует оштрафовать активистов из-за задержек рейсов во Франкфурте

Авиакомпания Lufthansa хочет получить компенсации за сотни задержанных и отмененных рейсов. Речь идет о сумме, которая превышает 1 млн евро.

Авиакомпания Lufthansa хочет получить компенсации за сотни задержанных и отмененных рейсов. Речь идет о сумме, которая превышает 1 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на BILD, об этом сообщил представитель авиакомпании.

"Мы будем требовать возмещения ущерба, нанесенного нам климатическими активистами во Франкфурте. Так же, как мы поступили после акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине", - заявил он.

Lufthansa отмечает, что в результате последней акции климатических активистов авиакомпании пришлось менять расписание более чем 150 ближне- и среднемагистральных рейсов, еще 16 дальнемагистральных самолетов недавно не смогли приземлиться во Франкфурте и были перенаправлены в другие аэропорты. Из-за этого тысячи пассажиров опоздали на стыковочные рейсы.

Ранее сообщалось, что полиция франкфуртского аэропорта поместила в предварительное заключение восьмерых активистов экологического движения "Последнее поколение", которые ранее в четверг прорвались на взлетно-посадочную полосу, из-за чего аэропорт приостанавливал работу примерно на два часа.