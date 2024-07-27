Микаил Джаббаров ознакомился с условиями, созданными во Дворце спорта в Гяндже

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров ознакомился с условиями, созданными во Дворце спорта в Гяндже.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров ознакомился с условиями, созданными во Дворце спорта в Гяндже.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"После встречи с предпринимателями ознакомились с условиями, созданными во Дворце спорта в Гяндже, построенном по распоряжению главы государства, президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева. Наличие такой современной спортивной инфраструктуры придаст большой импульс дальнейшему развитию командных и индивидуальных видов спорта в Гяндже, которая славится своими спортсменами. Желаю успехов всем нашим спортсменам, участвующим в летних Олимпийских играх- 2024 в Париже", - говорится в публикации министра.