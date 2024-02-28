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Умайра Тагиева: Уровень воды в реках увеличился

Умайра Тагиева: Уровень воды в реках увеличился Уровень воды в реках Азербайджана увеличился.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 12:05
Умайра Тагиева: Уровень воды в реках увеличился

Уровень воды в реках Азербайджана увеличился.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

"В этом году уровень воды в горных реках Большого и Малого Кавказа улучшился по сравнению с показателями предыдущих 10 лет. Водность рек Большого Кавказа превышает норму на 88%. Это на 38 процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Водность рек Малого Кавказа превышает норму на 35 процентных пунктов", - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день это хорошие показатели, однако прогнозы по водным ресурсам неоптимистичные.

Поэтому рациональное использование водных ресурсов является важным вопросом, подчеркнула замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Çaylarımızda sululuq artıb"

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