    • 10 апреля, 2026
    • 11:55
    Умайра Тагиева: Азербайджан усилит системы раннего предупреждения о климатических угрозах

    В Азербайджане планируется реализация проекта по повышению климатической осведомленности и усилению системы раннего предупреждения об особо опасных гидрометеорологических явлениях.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на заседании в Баку Высшего руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию.

    По ее словам, проект будет реализован Программой ООН по окружающей среде при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда.

    "Кроме того, Программа ООН по населенным пунктам планирует реализацию проекта по созданию климатически устойчивых городов и общин в Азербайджане", - добавила она.

    Тагиева также сообщила, что проект ФАО по сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, продвижению климатически устойчивых практик и сокращению потерь и отходов, планируемый к реализации при поддержке Зеленого климатического фонда, находится на стадии внутригосударственных процедур.

    Изменение климата Умайра Тагиева Системы раннего предупреждения Стихийные бедствия
    Nazir müavini: "Hidrometeoroloji hadisələrə aid erkən xəbərdarlıq sistemi gücləndiriləcək"

