    Nazir müavini: "Hidrometeoroloji hadisələrə aid erkən xəbərdarlıq sistemi gücləndiriləcək"

    • 10 aprel, 2026
    • 11:14
    Nazir müavini: Hidrometeoroloji hadisələrə aid erkən xəbərdarlıq sistemi gücləndiriləcək

    Azərbaycanda iqlim məlumatlılığının artırılması, çox təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrə aid erkən xəbərdarlıq sisteminin gücləndirilməsi layihəsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva bu gün Bakıda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Davamlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsinin Yüksək Səviyyəli Birgə Rəhbər Komitəsinin iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, layihəni Yaşıl İqlim Fondunun maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı icra edəcək: "Eyni zamanda, BMT-nin Məskunlaşma Proqramı Azərbaycanda iqlimə davamlı şəhər və icmaların yaradılması layihəsinin həyata keçirilməsini planlaşdırır. Bununla yanaşı, Yaşıl İqlim Fondunun maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Azərbaycanda həyata keçirilməsini nəzərdə tutduğu "Kənd təsərrüfatı sektorunda istixana qazı emissiyalarının azaldılması, davamlılığın, ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təşviqi məqsədilə iqlimə davamlı təcrübələrin tətbiqi, o cümlədən ərzaq itkisi və qida tullantılarının qarşısının alınması və azaldılması" adlı layihə hazırda dövlətdaxili prosedur mərhələsindədir".

    Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
    Умайра Тагиева: Азербайджан усилит системы раннего предупреждения о климатических угрозах

