 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Украина отправит через Азербайджан поезд с грузом сельхозпродукции в Иран

    Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Как сообщает Report  cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с иранской  делегацией.

    Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. 

    Омелян отметил, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года. "Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал министр.

    Омелян также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.

    Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.

    Напомним, в начале 2016 года Украина запустила поезд в Китай. Маршрут назвали новым вариантом Шелкового пути: это альтернативный путь доставки грузов с Запада на Восток в обход территории России. Однако маршрут остается неконкурентоспособным из-за больших издержек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi