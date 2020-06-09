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Украина обсуждает возобновление полетов с Азербайджаном

​Украина обсуждает возобновление полетов с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Украины на двустороннем уровне активно обсуждает вопросы восстановления авиасообщения со странами, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение, а также отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины. Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", - сказал Енин.

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