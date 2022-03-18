Turkish Airlines отменила 100 рейсов из аэропорта Стамбула

Авиакомпания Turkish Airlines отменила уже около 100 запланированных на субботу рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила уже около 100 запланированных на субботу рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по прогнозам местных метеорологических служб, нынешний снегопад будет сильнее, чем на прошлой неделе.

Также отменены занятия в частных и государственных школах, местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. Для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной.

На прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле Turkish Airlines и Pegasus отменили более 200 рейсов.