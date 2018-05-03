Turk Hava Yolları предлагает тренинги для азербайджанских пилотов по низким ценам

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Стамбул. 3 мая. REPORT.AZ/ Турецкий национальный авиаперевозчик Turk Hava Yolları (THY) хочет организовывать тренинги для азербайджанских пилотов по доступным ценам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на учебный центр авиакомпании.

Координатор центра, который пожелал остаться неизвестным, сказал, что они предлагают услуги дешевле, чем обходятся аналогичные услуги в Дубае (ОАЭ).

"Специалисты THY профессиональнее и цены на обучение у нас доступнее. Один час использования симуляторов для пилотов в Дубае обходится в 330-400 долларов. Проживание пилотов в отеле стоит 150-450 долларов в день. Хотя в Турции есть отели за 50-70 долларов в день. Цены низкие, поскольку у THY есть контракт с гостиницами. Пользование симуляторами также обойдется дешевле. Сейчас у нас есть 14 симуляторов, а к 2019 году их число достигнет 30", - сказал источник.