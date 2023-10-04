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Турецкий министр: Зангезурский коридор может пройти через Иран

Турецкий министр: Зангезурский коридор может пройти через Иран Зангезурский коридор, в случае отказа Армении участвовать в его создании, может пройти через Иран.
Инфраструктура
4 октября 2023 г. 23:34
Турецкий министр: Зангезурский коридор может пройти через Иран

Зангезурский коридор, в случае отказа Армении участвовать в его создании, может пройти через Иран.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу в интервью телеканалу TRT.

"Важным вопросом является то, пойдет ли Зангезурский коридор через Армению. С точки зрения реальных географических условий коридор будет выгоден любой из территорий, через которую пройдет. Мы думаем, Армения проведет оценку этого вопроса без политически опосредованных соображений. В противном случае в качестве альтернативы будет идти речь о том, что коридор пройдет через границы Ирана", - сказал Уралоглу.

Министр отметил, что в значительной степени зангезурский маршрут уже готов за исключением некоторых отрезков пути.

"Существует маршрут, который идет от Баку до города Ханкенди. После него идут выполняемые турецкой компанией работы до границы с Арменией. В Нахчыване есть маршрут длиной около 110 км, и там надо немного достроить дороги. После чего маршрут пойдет до Карса. На турецкой территории будет 224 км дорог", - сообщил министр.

По его словам, в скором времени начнутся работы на территории Нахчывана: "В течение месяца Турция проведет тендер на строительство части маршрута на своей территории".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Zəngəzur dəhlizi İrandan keçə bilər”

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