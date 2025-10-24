Турция примет Международный транспортный форум в 2027–2028 годах

Турция приняла председательство в Международном транспортном форуме (ITF) на 2027–2028 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, об этом сказано на 4-м квартальном заседании ITF, прошедшем в Баку под председательством Азербайджана.

Согласно информации, в столице также состоялось заседание Совета по управлению транспортом.