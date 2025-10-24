Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Турция примет Международный транспортный форум в 2027–2028 годах

    Инфраструктура
    • 24 октября, 2025
    • 17:48
    Турция приняла председательство в Международном транспортном форуме (ITF) на 2027–2028 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, об этом сказано на 4-м квартальном заседании ITF, прошедшем в Баку под председательством Азербайджана.

    Согласно информации, в столице также состоялось заседание Совета по управлению транспортом.

    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

