Турция примет Международный транспортный форум в 2027–2028 годах
Инфраструктура
- 24 октября, 2025
- 17:48
Турция приняла председательство в Международном транспортном форуме (ITF) на 2027–2028 годы.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, об этом сказано на 4-м квартальном заседании ITF, прошедшем в Баку под председательством Азербайджана.
Согласно информации, в столице также состоялось заседание Совета по управлению транспортом.
