İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

    İnfrastruktur
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:33
    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

    Türkiyə 2027–2028-ci illər üzrə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna (BNF) sədrliyi öz üzərinə götürüb.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın sədrliyi çərçivəsində Bakıda keçirilmiş BNF-nin IV rüb iclasında bildirilib.

    Məlumata görə, eyni zamanda paytaxtda Nəqliyyatın İdarə Olunması Şurasının görüşü də baş tutub. Nazirliyin təşkil etdiyi toplantının açılışında BNF-nin Baş katibi Yunq Ta Kim çıxış edərək iclasın yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib.

    İclasda gündəlikdəki bir sıra mühüm məsələlər müzakirə edilib. Gündəlik və əvvəlki iclasların protokolları təsdiqlənib. Sonra Baş katib forumun fəaliyyəti və görülən işlər haqqında hesabat, eləcə də 2026-cı il üçün İş Proqramı və Büdcə layihəsini təqdim edib.

    Tədbirdə, həmçinin BNF-nin strateji tövsiyələrinin icrasına dair monitorinq mexanizmi, Yol Nəqliyyatı Qrupu və Tədqiqat Komitəsinin fəaliyyəti, beynəlxalq nəqliyyat tədqiqatlarının sənədləşdirilməsi üzrə strateji baxış kimi məsələlər barədə məlumatlar təqdim olunub.

    Azərbaycan tərəfi vurğulayıb ki, 2026-2027-ci illər üçün Tədqiqat Komitəsinin İş Proqramı ölkəmizin sədrliyi dövrünün prioritetlərini – beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin rəqəmsallaşdırılması və şəhər nəqliyyatının inkişafı istiqamətlərində hazırlanacaq tövsiyələri dəstəkləməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

    Azərbaycanın BNF-də sədrlik dövründə prioritetləri beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, Forumun üzvlüyünün genişləndirilməsi, ECMT Çoxsaylı Lisenziya Sisteminə üzv ölkələrin sayının artırılması ilə bilik mübadiləsinin təşviqi məsələlərini əhatə edir. Bu istiqamətlər çərçivəsində Azərbaycan dayanıqlı, inteqrasiya olunmuş və innovativ nəqliyyat siyasətinin formalaşmasına töhfə verməyi hədəfləyir.

    Həmçinin iclasda 2026-cı il Sammitinin proqram layihəsi barədə məlumat təqdim olunub və Azərbaycan sədrliyinin nazirlər üçün tövsiyə sənədinə dair təklifləri müzakirə edilib.

    Toplantının sonunda iştirakçı ölkələr əməkdaşlığın gücləndirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu Azərbaycan Nəqliyyatın İdarə Olunması Şurası
    Турция примет Международный транспортный форум в 2027–2028 годах

    Son xəbərlər

    18:09

    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:08

    Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"

    İnfrastruktur
    18:02

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"

    Komanda
    18:01

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"

    Komanda
    17:57

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:52
    Foto

    Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:51

    QHT Forumunun Xankəndidə keçirilməsi çox önəmli mesaj idi - RƏY

    Daxili siyasət
    17:46

    Cavid İmamverdiyev: "II Liqada 40 yaşıma qədər də oynayaram"

    Futbol
    17:33
    Foto

    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti