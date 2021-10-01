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Транзитные возможности Азербайджана были представлены крупным грузовладельцам

Транзитные возможности Азербайджана были представлены крупным грузовладельцам В столице России (Москва) прошла 12-ая международная конференция "Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов".
Инфраструктура
1 октября 2021 г. 10:50
Транзитные возможности Азербайджана были представлены крупным грузовладельцам

В столице России (Москва) прошла 12-ая международная конференция "Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Express.

В течении 2-х дней представители крупных горнодобывающих и металлургических компаний, а также представители ведущих транспортных и логистических компаний, обсуждали вопросы пропускных способностей и наличие парка подвижного состава в условиях высокого спроса на уголь и металлы. Эксперты отрасли и ведущие аналитики поделились мнениями об изменениях рынка железнодорожных перевозок в условиях новых реалий. Ключевыми темами конференции в этом году были: влияние изменений на рынке угля и металлов на организацию перевозок горно-металлургических грузов, борьба за пропускные способности, новые маршруты и железнодорожная инфраструктура, позиции грузовладельцев, рынок подвижного состава для перевозки горно-металлургических грузов и др.

Участвовавшие в работе конференции ООО ADY Express представили решение вопроса транспортировки этих видов грузов по территории Азербайджана. Доведя до внимания участников конференции возможности азербайджанских железных дорог, а также крупных инфраструктурных проектов такие как, Баку-Тбилиси-Карс (БТК), представители компании, продемонстрировали преимущество транзитных маршрутов, проходящих через территорию Азербайджана в направлении Турции, Европы и других стран. Было отмечено что, возможности железной дороги БТК более выгодны по сравнению с традиционными маршрутами. Представляя логистическое решение доставки грузов из России в Турцию, а также в третьи страны, представители компании ADY Express продемонстрировали свой логистический продукт на данном рынке.

В рамках конференции состоялись двусторонние встречи представителей ADY Express с крупными грузовладельцами России и других стран.

Отметим что, в работе конференции принимали участие более 200 делегатов и представителей крупного бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Германии, Польши и других стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dəmir yolu ilə tranzit imkanları beynəlxalq konfransda təqdim edilib

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