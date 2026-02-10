Торгпалата США: Экономика Азербайджана очень привлекательна для американских компаний

Азербайджанская экономика крайне привлекательна для американских компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

Он отметил, что в составе делегации палаты в Азербайджан прибыла большая группа компаний.

"Здесь представлены различные компании, от сферы энергетики до телекоммуникаций", - указал Х. Чокси.

Вице-президент палаты подчеркнул, что в делегацию вошли свыше 31 компании и более 60 делегатов, охватывающих практически все отрасли экономики.

"Вчерашний день в Баку был для нас крайне продуктивным, и мы рассчитываем на не менее результативную работу сегодня", - добавил Чокси.