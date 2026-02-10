Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Торгпалата США: Экономика Азербайджана очень привлекательна для американских компаний

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 08:43
    Торгпалата США: Экономика Азербайджана очень привлекательна для американских компаний

    Азербайджанская экономика крайне привлекательна для американских компаний.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

    Он отметил, что в составе делегации палаты в Азербайджан прибыла большая группа компаний.

    "Здесь представлены различные компании, от сферы энергетики до телекоммуникаций", - указал Х. Чокси.

    Вице-президент палаты подчеркнул, что в делегацию вошли свыше 31 компании и более 60 делегатов, охватывающих практически все отрасли экономики.

    "Вчерашний день в Баку был для нас крайне продуктивным, и мы рассчитываем на не менее результативную работу сегодня", - добавил Чокси.

    Торговая палата США бизнес-делегация
    ABŞ Ticarət Palatası: Azərbaycan iqtisadiyyatı Amerika şirkətləri üçün son dərəcə cəlbedicidir
    US Chamber of Commerce: Azerbaijan's economy highly attractive for American firms
