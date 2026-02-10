ABŞ Ticarət Palatası: Azərbaycan iqtisadiyyatı Amerika şirkətləri üçün son dərəcə cəlbedicidir
İnfrastruktur
- 10 fevral, 2026
- 08:46
Azərbaycan iqtisadiyyatı Amerika şirkətləri üçün olduqca cəlbedicidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksi jurnalistlərlə görüşü zamanı bildirib.
O qeyd edib ki, nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycana böyük şirkətlər qrupu gəlib:
"Burada energetikadan tutmuş, telekommunikasiyaya qədər müxtəlif sahələri təmsil edən şirkətlər var".
K. Çoksi vurğulayıb ki, heyətdə iqtisadiyyatın, demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən 31-dən çox şirkət 60-dan çox nümayəndə ilə təmsil olunur.
"Bakıda keçirdiyimiz dünənki gün bizim üçün olduqca məhsuldar oldu və biz bu gün də eyni dərəcədə nəticəli iş gözləyirik", - deyə Çoksi əlavə edib.
