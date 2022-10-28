Токаев: Развитие ТМТМ откроет новые возможности для рынков Евразии

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) откроет новые возможности для рынков Евразии.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с членами Совета глав правительств СНГ.
"Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, развивая торговлю по направлению "Север-Юг" с выходом на Иран, Персидский залив и Индию", - подчеркнул президент.
Он призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.
"Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики", - отметил Токаев.
Президент Казахстана также отметил, что необходимо уделить внимание развитию торгово-экономического взаимодействия.
"Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливаются", – отметил он.