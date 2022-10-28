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Токаев: Развитие ТМТМ откроет новые возможности для рынков Евразии

Токаев: Развитие ТМТМ откроет новые возможности для рынков Евразии Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) откроет новые возможности для рынков Евразии.
Инфраструктура
28 октября 2022 г. 11:01

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) откроет новые возможности для рынков Евразии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с членами Совета глав правительств СНГ.

"Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, развивая торговлю по направлению "Север-Юг" с выходом на Иран, Персидский залив и Индию", - подчеркнул президент.

Он призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.

"Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики", - отметил Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что необходимо уделить внимание развитию торгово-экономического взаимодействия.

"Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливаются", – отметил он.

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