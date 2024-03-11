Таир Миркишили: Азербайджан лидирует на постсоветском пространстве по качеству дорог

Азербайджан занимает 27-е место среди 141 страны по качеству дорог и лидирует среди постсоветских стран.

Азербайджан занимает 27-е место среди 141 страны и лидирует среди постсоветских стран по качеству дорог.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на общественных слушаниях в комитете.

Он отметил, что в прошлом году в стране проложено свыше 880 км новых автодорог.

"В целом за последние 20 лет в стране проложено или отремонтировано 21 тыс. км дорог, построено 500 мостов. 2 тыс. км из них приходятся на Баку", - сказал парламентарий.