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Таир Миркишили: Азербайджан лидирует на постсоветском пространстве по качеству дорог

Таир Миркишили: Азербайджан лидирует на постсоветском пространстве по качеству дорог Азербайджан занимает 27-е место среди 141 страны по качеству дорог и лидирует среди постсоветских стран.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 10:30
Таир Миркишили: Азербайджан лидирует на постсоветском пространстве по качеству дорог

Азербайджан занимает 27-е место среди 141 страны и лидирует среди постсоветских стран по качеству дорог.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на общественных слушаниях в комитете.

Он отметил, что в прошлом году в стране проложено свыше 880 км новых автодорог.

"В целом за последние 20 лет в стране проложено или отремонтировано 21 тыс. км дорог, построено 500 мостов. 2 тыс. км из них приходятся на Баку", - сказал парламентарий.

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Версия на английском языке Tahir Mirkishili: Azerbaijan leader among post-Soviet countries in quality of roads
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Azərbaycan yolların keyfiyyətinə görə postsovet məkanında liderdir"

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