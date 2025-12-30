Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в Турции

    Инфраструктура
    • 30 декабря, 2025
    • 10:54
    Сухогруз Гафур Мамедов прошел капремонт в Турции

    Сухогрузное судно "Гафур Мамедов", принадлежащее ASCO и эксплуатируемое за пределами Каспийского моря, прошло капитальный ремонт.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонт был выполнен на судоверфи Torlak, расположенной в районе Тузла города Стамбул. Здесь был реализован весь комплекс работ, необходимых для последующей пятилетней эксплуатации судна.

    В рамках процесса проведен капитальный ремонт главных двигателей судна, а два вспомогательных дизель-генератора заменены на новые, более экономичные агрегаты с учетом фактической потребности судна в электроэнергии.

    Наряду с этим выполнены необходимые работы на другом оборудовании судна. Трубопроводные системы были частично обновлены, а винто-рулевой комплекс демонтирован, отремонтирован в заводских условиях и повторно установлен на судне. Кроме того, были обновлены системы бытовой канализации и танки. В соответствии с Приложением VI Конвенции MARPOL в топливную систему судна были внесены необходимые модификации.

    В целях улучшения условий проживания экипажа проведены ремонтные работы в столовой и каютах, заменены бытовые системы и стеновые панели.

    Одновременно выполнены ремонтные работы подводной части корпуса судна, произведена замена изношенных элементов, корпус очищен и окрашен. В грузовых трюмах также проведены работы по замене металла, а также очистке и окраске.

    Отметим, что судно "Гафур Мамедов" эксплуатируется за пределами Каспийского моря с 2017 года. Его грузоподъемность составляет 5 500 тонн, длина - 108 метров, ширина - 16,5 метра.

    ASCO сухогруз капитальный ремонт Стамбул судоверфь Torlak
