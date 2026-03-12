Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Судно "Мамед Сулейманов" привлечено к исследованиям на "Гошадаш" в Каспийском море

    Инфраструктура
    • 12 марта, 2026
    • 11:36
    Судно Мамед Сулейманов привлечено к исследованиям на Гошадаш в Каспийском море

    Инженерно-геологическое судно "Мамед Сулейманов", принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), участвует в исследованиях морского дна на участке "Гошадаш", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, перед началом работ судно было оснащено необходимым оборудованием в Гарадагском порту в рамках подготовки к реализации проекта.

    Судно "Мамед Сулейманов" предназначено для проведения инженерно-геологических исследований морского дна и подготовки инженерно-геологического плана с целью обеспечения строительства стационарных морских гидротехнических сооружений и установки плавучих буровых установок на континентальном шельфе моря.

    С помощью судна на глубинах до 300 метров с применением сейсмоакустических методов, а также путем отбора образцов грунта изучается геологическое строение верхнего слоя осадочных пород.

    Длина судна составляет 45 метров, ширина 9 метров, высота борта 5 метров.

    ASCO Исследования Каспийского бассейна
    ASCO-nun gəmisi "Qoşadaş" sahəsində tədqiqat işlərinə cəlb olunub
    ASCO's vessel engaged in research activities at the Goshadash field
