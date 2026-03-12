İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    ASCO-nun gəmisi "Qoşadaş" sahəsində tədqiqat işlərinə cəlb olunub

    İnfrastruktur
    • 12 mart, 2026
    • 10:24
    ASCO-nun gəmisi Qoşadaş sahəsində tədqiqat işlərinə cəlb olunub

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Məmməd Süleymanov" mühəndis-geoloji gəmisi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Qoşadaş" sahəsində həyata keçirilən dəniz dibi tədqiqatlarında iştirak edir.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata əsasən, işlərə başlamazdan əvvəl gəmi Qaradağ limanında layihəyə hazırlıq məqsədilə müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunub.

    "Məmməd Süleymanov" gəmisi dənizin kontinental şelfində stasionar hidrotexniki qurğuların tikintisinin və üzən qazma qurğuların nöqtəyə qoyulmasının təmin edilməsi məqsədilə dəniz dibinin mühəndis-geoloji tədqiqatlarının aparılması və mühəndis-geoloji planının hazırlanması üçün nəzərdə tutulub.

    Gəmi vasitəsilə dənizin 300 metrədək dərinliyində çöküntü süxurlarının yuxarı qatının geoloji quruluşu seysmoakustik metodlarla, həmçinin qurunt nümunələri götürülməklə öyrənilir.

    "Məmməd Süleymanov" gəmisinin uzunluğu 45 metr, eni 9 metr, bortunun hündürlüyü isə 5 metrdir.

    Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC Məmməd Süleymanov mühəndis-geoloji gəmisi Qoşadaş
    ASCO's vessel engaged in research activities at the Goshadash field

    Son xəbərlər

    11:06

    Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"

    İKT
    11:05

    "1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olur

    Media
    11:04

    İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcək

    Xarici siyasət
    10:59

    Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"

    Biznes
    10:58
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:56

    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil

    Energetika
    10:54

    İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıb

    Xarici siyasət
    10:49

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu

    Xarici siyasət
    10:45

    Prezident: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti