Строительство терминала "Астара" завершится до праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

Строительство грузового терминала "Астара" между Ираном и Азербайджаном будет завершено в следующем году до праздника Новруз.

Об этом сказал Report руководитель "Иранских железных дорог" Джаббар Али Закери.

По его словам, этот терминал будет использоваться для перевалки грузов, поставляемых из Индии в Россию, а также из России в морской порт Бендер-Аббас в Иране.

"Мы намерены совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" довести пропускную способность терминала до 2 млн тонн. Переговоры показывают, что работы по модернизации терминала "Астара" будут завершены в следующем году до праздника Новруз. Этот терминал имеет также важное значение для России" - сказал он.

Отметим, что ранее ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили, что выполнено 94% проектных работ и около 82% строительно-монтажных работ Астаринского терминала. Терминал увеличит объем грузоперевозок и обеспечит эффективную реализацию операций на транспортном направлении "Север-Юг".