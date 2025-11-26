Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Строительство терминала "Астара" завершится до праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 14:00
    Строительство терминала Астара завершится до праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Строительство грузового терминала "Астара" между Ираном и Азербайджаном будет завершено в следующем году до праздника Новруз.

    Об этом сказал Report руководитель "Иранских железных дорог" Джаббар Али Закери.

    По его словам, этот терминал будет использоваться для перевалки грузов, поставляемых из Индии в Россию, а также из России в морской порт Бендер-Аббас в Иране.

    "Мы намерены совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" довести пропускную способность терминала до 2 млн тонн. Переговоры показывают, что работы по модернизации терминала "Астара" будут завершены в следующем году до праздника Новруз. Этот терминал имеет также важное значение для России" - сказал он.

    Отметим, что ранее ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили, что выполнено 94% проектных работ и около 82% строительно-монтажных работ Астаринского терминала. Терминал увеличит объем грузоперевозок и обеспечит эффективную реализацию операций на транспортном направлении "Север-Юг".

    Иран Астара Джаббар Али Закери
    Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV
    Work on Iran-Azerbaijan Astara terminal almost complete

