Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV
- 26 noyabr, 2025
- 13:44
İran və Azərbaycan arasında "Astara" terminalının tikintisi yekunlaşmaq üzrədir.
Bunu "Report"a açıqlamasında "İran Dəmir Yolları"nın rəhbəri Cabbar Əli Zakeri bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu terminal vasitəsilə Hindistandan Rusiyaya, Rusiyadan İranın Bəndər-Abbas dəniz limanına tədarük olunan yüklərin daşınmasında istifadə olunacaq.
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC ilə birgə terminalın yükaşırma qabiliyyətini 2 milyon tona çatdırmağa çalışırıq. İran, Azərbaycan və Rusiya dəmir yolları "Astara" terminalının inkişaf etdirilərək bu göstəricinin 5 milyon tona çatdırılması ilə bağlı protokol imzalayıb. Danışıqlar göstərir ki, "Astara" terminalında təkmilləşdirmə işləri gələn ilin Novruz bayramına qədər başa çatdırılacaq. Bu terminal Rusiya üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - deyə dəmir yolu rəsmisi qeyd edib.