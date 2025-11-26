İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:44
    Cabbar Əli Zakeri: Astara terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq - EKSKLÜZİV

    İran və Azərbaycan arasında "Astara" terminalının tikintisi yekunlaşmaq üzrədir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "İran Dəmir Yolları"nın rəhbəri Cabbar Əli Zakeri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu terminal vasitəsilə Hindistandan Rusiyaya, Rusiyadan İranın Bəndər-Abbas dəniz limanına tədarük olunan yüklərin daşınmasında istifadə olunacaq.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC ilə birgə terminalın yükaşırma qabiliyyətini 2 milyon tona çatdırmağa çalışırıq. İran, Azərbaycan və Rusiya dəmir yolları "Astara" terminalının inkişaf etdirilərək bu göstəricinin 5 milyon tona çatdırılması ilə bağlı protokol imzalayıb. Danışıqlar göstərir ki, "Astara" terminalında təkmilləşdirmə işləri gələn ilin Novruz bayramına qədər başa çatdırılacaq. Bu terminal Rusiya üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - deyə dəmir yolu rəsmisi qeyd edib.

