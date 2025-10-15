Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Строительство белорусского агрогородка в Агдаме идет в рабочем режиме

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 10:17
    Строительство белорусского агрогородка в Агдаме идет в рабочем режиме

    Процесс строительства белорусского агрогородка в Агдамском районе продолжается в рабочем режиме.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси Дмитрий Пиневич в рамках Азербайджано-белорусского бизнес форума.

    Посол подчеркнул, что после посещения Агдамского района премьер-министрами Азербайджана и Беларуси имеется определенный прогресс.

    "Безусловно, подвижки есть. Хотя, повторюсь, трудно представить, что за полгода мы могли бы построить новый завод, но безусловно есть подвижки", - подчеркнул он.

    Беларусь агропарк Агдам Дмитрий Пиневич
    Səfir: Ağdamda Belarus aqroşəhərciyinin tikintisi davam edir
    Construction of Belarusian agro-town in Azerbaijan's Aghdam progressing steadily

    Последние новости

    11:07

    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

    Внешняя политика
    11:03

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Другие
    11:02

    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    11:01
    Фото

    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Происшествия
    11:00

    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    Инфраструктура
    10:51

    Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризма

    Туризм
    10:48

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Внешняя политика
    10:48

    В Армении задержан еще один священник

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа"

    Искусство
    Лента новостей