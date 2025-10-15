Строительство белорусского агрогородка в Агдаме идет в рабочем режиме

Процесс строительства белорусского агрогородка в Агдамском районе продолжается в рабочем режиме.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси Дмитрий Пиневич в рамках Азербайджано-белорусского бизнес форума.

Посол подчеркнул, что после посещения Агдамского района премьер-министрами Азербайджана и Беларуси имеется определенный прогресс.

"Безусловно, подвижки есть. Хотя, повторюсь, трудно представить, что за полгода мы могли бы построить новый завод, но безусловно есть подвижки", - подчеркнул он.