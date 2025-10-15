Səfir: Ağdamda Belarus aqroşəhərciyinin tikintisi davam edir
İnfrastruktur
- 15 oktyabr, 2025
- 10:21
Ağdam rayonunda Belarus aqroşəhərciyinin tikinti prosesi davam edir.
Bunu Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Azərbaycan-Belarus biznes forumu çərçivəsində "Report"un sualına cavab olaraq jurnalistlərə bildirib.
Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan və Belarusun Baş nazirlərinin Ağdam rayonuna səfərindən sonra müəyyən irəliləyiş var.
"Əlbəttə ki, irəliləyiş var. Yarım il ərzində yeni bir zavod tikə biləcəyimizi təsəvvür etmək çətin olsa da, irəliləyiş var", - o vurğulayıb.
