    Səfir: Ağdamda Belarus aqroşəhərciyinin tikintisi davam edir

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Səfir: Ağdamda Belarus aqroşəhərciyinin tikintisi davam edir

    Ağdam rayonunda Belarus aqroşəhərciyinin tikinti prosesi davam edir.

    Bunu Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Azərbaycan-Belarus biznes forumu çərçivəsində "Report"un sualına cavab olaraq jurnalistlərə bildirib.

    Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan və Belarusun Baş nazirlərinin Ağdam rayonuna səfərindən sonra müəyyən irəliləyiş var.

    "Əlbəttə ki, irəliləyiş var. Yarım il ərzində yeni bir zavod tikə biləcəyimizi təsəvvür etmək çətin olsa da, irəliləyiş var", - o vurğulayıb.

    Belarus Ağdam aqroşəhərcik
    Строительство белорусского агрогородка в Агдаме идет в рабочем режиме
    Construction of Belarusian agro-town in Azerbaijan's Aghdam progressing steadily

