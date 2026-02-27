Строительные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершены на 70%

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Инфраструктура
    • 27 февраля, 2026
    • 12:40
    Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, ведущей к Зангезурскому коридору, выполнено на 85%, а строительство - на 70%.

    Об этом агентству Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    "Эта железная дорога не только придаст импульс экономическому возрождению освобожденных территорий, но и соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, став составной частью нового транспортного коридора, который протянется до Турции", - подчеркивается в сообщении.

