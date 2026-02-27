Horadiz-Ağbənd dəmiryol xəttində tikinti işlərinin 70 %-i tamamlanıb
İnfrastruktur
- 27 fevral, 2026
- 12:10
Zəngəzur dəhlizinə gedən yol olan Horadiz-Ağbənd dəmiryol xəttinin layihələndirilməsi 85 %, tikintisi isə 70 % həcmdə tamamlanıb.
Bu barədə "Report"a "Azərbaycxan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
"Bu dəmir yolu azad olunmuş ərazilərin iqtisadi dirçəlişinə təkan verməklə yanaşı, Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək və Türkiyəyə qədər uzanacaq yeni nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq", - məlumatda vurğulanıb.
