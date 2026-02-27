İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Horadiz-Ağbənd dəmiryol xəttində tikinti işlərinin 70 %-i tamamlanıb

    İnfrastruktur
    • 27 fevral, 2026
    • 12:10
    Horadiz-Ağbənd dəmiryol xəttində tikinti işlərinin 70 %-i tamamlanıb

    Zəngəzur dəhlizinə gedən yol olan Horadiz-Ağbənd dəmiryol xəttinin layihələndirilməsi 85 %, tikintisi isə 70 % həcmdə tamamlanıb.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycxan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.

    "Bu dəmir yolu azad olunmuş ərazilərin iqtisadi dirçəlişinə təkan verməklə yanaşı, Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək və Türkiyəyə qədər uzanacaq yeni nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq", - məlumatda vurğulanıb.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC Zəngəzur dəhlizi sərnişin daşıma yük daşıma
