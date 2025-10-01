Страны ТМТМ в Алматы подписали ключевые соглашения по развитию Среднего коридора

Представители стран Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) подписали в рамках форума New Silk Way в Алматы ряд ключевых соглашений, направленных на развитие данного коридора.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс - службу министерства транспорта Казахстана.

В церемонии подписания приняли участие министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыр Уралоглу, замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов, а также замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе.

В ведомстве отметили, что стороны подписали "План мероприятий по устранению "узких мест" на ТМТМ, предусматривающий согласованные действия железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии, а также соглашение по финансированию портовой инфраструктуры и приобретению STS-кранов между ЕБРР и АО "Актауский международный морской торговый порт".

"Принятые договоренности направлены на укрепление сотрудничества стран-участниц, обеспечение бесперебойности перевозок и рост транзитного потенциала Среднего коридора, который становится важным элементом устойчивого развития региона и глобальных логистических цепочек", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны также подчеркнули стратегическое значение коридора как одного из ключевых маршрутов. Обсуждены перспективы развития транспортной взаимосвязанности, расширения торгово-экономических связей и повышения конкурентоспособности коридора на международной арене