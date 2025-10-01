İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    TBNM ölkələri Almatıda Orta Dəhlizin inkişafına dair sazişlər imzalayıb

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 17:53
    TBNM ölkələri Almatıda Orta Dəhlizin inkişafına dair sazişlər imzalayıb

    Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM, Orta Dəhliz) ölkələrinin nümayəndələri Almatıda keçirilən "New Silk Way" forumu çərçivəsində dəhlizin inkişafına yönəlmiş bir sıra mühüm sazişlər imzalayıblar.

    Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu ölkənin Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    İmzalanma mərasimində Qazaxıstanın nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev, Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu, Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov, həmçinin Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf nazirinin müavini Gennadi Arveladze iştirak edib.

    Nazirlikdə qeyd ediblər ki, tərəflər "TBNM-də "darboğaz"ların aradan qaldırılması üzrə Tədbirlər Planı" imzalayıblar. Bu plan Qazaxıstan, Azərbaycan və Gürcüstanın dəmir yolu idarələrinin razılaşdırılmış fəaliyyətini, həmçinin EBRD və "Aktau Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" SC arasında liman infrastrukturunun maliyyələşdirilməsi və STS kranlarının alınmasına dair sazişi nəzərdə tutur.

    "Bu razılaşmalar iştirakçı ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, daşımaların müntəzəmliliyinin təmin edilməsinə və Orta Dəhlizin tranzit potensialının artırılmasına yönəlib", - məlumatda qeyd olunur.

    Görüş zamanı tərəflər həmçinin dəhlizin əsas marşrutlardan biri kimi strateji əhəmiyyətini vurğulayıblar. Nəqliyyat bağlantılarının inkişafı, ticari-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və dəhlizin beynəlxalq arenada rəqabətqabiliyyətinin artırılması perspektivləri müzakirə olunub.

    Orta Dəhliz “New Silk Way” Qazaxıstan
    Страны ТМТМ в Алматы подписали ключевые соглашения по развитию Среднего коридора

    Son xəbərlər

    18:40

    HƏMAS vasitəçilərdən İsrail qoşunlarının Qəzzadan çıxarılması ilə bağlı zəmanət istəyəcək

    Digər ölkələr
    18:39

    Komitə sədri: İqlim dəyişmələri sunami olan hansısa ölkədə deyil, hər kəsin evinin içindədir

    Ekologiya
    18:33

    III MDB Oyunları: Gimnastika yarışlarına start verilib

    Fərdi
    18:31

    AYNA 31 sayda müntəzəm avtobus marşrutunun müsabiqəyə çıxarır

    İnfrastruktur
    18:24

    Efiopiyada kilsənin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:22

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olub

    Fərdi
    18:22

    Saxta orden və medal təsis edən QHT sədrləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

    Hadisə
    18:18

    Makron: Avropa öz təhlükəsizliyini özü təmin etməlidir

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    ETSN və FAO arasında ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti