    Азербайджан обсудил приоритетные направления сотрудничества с итальянской компанией

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 14:56
    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.

    "В ходе встречи состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества с компанией, проектах, реализуемых в области энергетики, инфраструктуры и "зеленого перехода", а также о возможностях диверсификации совместной деятельности. Мы подчеркнули важность реализации потенциала возобновляемой энергии в регионе и эффективного использования имеющихся ресурсов", - написал он.

    Микаил Джаббаров Алессандро Пулити Saipem S.p.A.
    Azərbaycan İtaliya şirkəti ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini müzakirə edib
