Азербайджан обсудил приоритетные направления сотрудничества с итальянской компанией
Бизнес
- 10 декабря, 2025
- 14:56
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.
Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества с компанией, проектах, реализуемых в области энергетики, инфраструктуры и "зеленого перехода", а также о возможностях диверсификации совместной деятельности. Мы подчеркнули важность реализации потенциала возобновляемой энергии в регионе и эффективного использования имеющихся ресурсов", - написал он.
Последние новости
15:23
Фото
Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом СербииИнфраструктура
15:21
Фото
В Анкаре обсудили роль азербайджано-турецкого сотрудничества в нормализации на Южном КавказеВнешняя политика
15:17
Фото
В Бухаресте почтили память общенационального лидера Гейдара АлиеваВнешняя политика
15:15
Маккини посетил Армению для поддержки Вашингтонских соглашений между Баку и ЕреваномВ регионе
15:08
СМИ: В Баку оптимистично настроены по мирному процессу с Ереваном в 2026 годуВнешняя политика
15:08
Фото
Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и логистикиИнфраструктура
15:06
SOCAR Georgia возглавила рейтинг прямых иностранных инвестиций в ГрузииБизнес
15:02
IG Metall заявил о нежелании работать с французской Dassault в производстве истребителя FCAS/SCAFДругие страны
14:58