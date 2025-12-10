Азербайджан обсудил приоритетные направления сотрудничества с итальянской компанией

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества с компанией, проектах, реализуемых в области энергетики, инфраструктуры и "зеленого перехода", а также о возможностях диверсификации совместной деятельности. Мы подчеркнули важность реализации потенциала возобновляемой энергии в регионе и эффективного использования имеющихся ресурсов", - написал он.