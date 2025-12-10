Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава МИД Ливана отклонил приглашение посетить Тегеран

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 14:55
    Глава МИД Ливана отклонил приглашение посетить Тегеран

    Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи заявил, что пока отклонил приглашение посетить Тегеран, предложив вместо этого переговоры с Ираном в нейтральной третьей стране по взаимному согласию.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило ливанское государственное информационное агентство NNA.

    Раджи сослался на "текущую ситуацию" как на причину решения не ехать в Иран, не уточнив подробностей. Он также подчеркнул, что этот шаг не означает отказа от диалога с Ираном.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригласил Раджи посетить Тегеран в ближайшем будущем для обсуждения двусторонних отношений.

