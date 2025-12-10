Глава МИД Ливана отклонил приглашение посетить Тегеран
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 14:55
Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи заявил, что пока отклонил приглашение посетить Тегеран, предложив вместо этого переговоры с Ираном в нейтральной третьей стране по взаимному согласию.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило ливанское государственное информационное агентство NNA.
Раджи сослался на "текущую ситуацию" как на причину решения не ехать в Иран, не уточнив подробностей. Он также подчеркнул, что этот шаг не означает отказа от диалога с Ираном.
На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригласил Раджи посетить Тегеран в ближайшем будущем для обсуждения двусторонних отношений.
Последние новости
15:23
Фото
Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом СербииИнфраструктура
15:21
Фото
В Анкаре обсудили роль азербайджано-турецкого сотрудничества в нормализации на Южном КавказеВнешняя политика
15:17
Фото
В Бухаресте почтили память общенационального лидера Гейдара АлиеваВнешняя политика
15:15
Маккини посетил Армению для поддержки Вашингтонских соглашений между Баку и ЕреваномВ регионе
15:08
СМИ: В Баку оптимистично настроены по мирному процессу с Ереваном в 2026 годуВнешняя политика
15:08
Фото
Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и логистикиИнфраструктура
15:06
SOCAR Georgia возглавила рейтинг прямых иностранных инвестиций в ГрузииБизнес
15:02
IG Metall заявил о нежелании работать с французской Dassault в производстве истребителя FCAS/SCAFДругие страны
14:58